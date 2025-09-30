La compensació de Enginyer de Programari in San Francisco Bay Area a Amgen oscil·la entre $206K per year per a L5 i $254K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $212K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
34%
ANY 4
A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)
Títols inclososEnviar nou títol