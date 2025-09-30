Directori d'empreses
Amgen
Amgen Enginyer de Programari Salaris a Greater Los Angeles Area

La compensació de Enginyer de Programari in Greater Los Angeles Area a Amgen oscil·la entre $115K per year per a L3 i $275K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $210K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
(Nivell d'Entrada)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

0%

ANY 1

33%

ANY 2

33%

ANY 3

34%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)

  • 33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)

  • 34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)



Títols inclosos

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Amgen in Greater Los Angeles Area és una compensació total anual de $284,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Amgen per al rol de Enginyer de Programari in Greater Los Angeles Area és $192,500.

Altres recursos