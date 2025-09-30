La compensació de Enginyer de Programari in Greater Los Angeles Area a Amgen oscil·la entre $115K per year per a L3 i $275K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $210K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
0%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
34%
ANY 4
A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)
