La compensació de Científic de Dades in Greater Los Angeles Area a Amgen oscil·la entre $96.7K per year per a L3 i $218K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Greater Los Angeles Area totalitza $139K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amgen. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
0%
ANY 1
33%
ANY 2
33%
ANY 3
34%
ANY 4
A Amgen, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)
33% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.00% anual)
33% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.00% anual)
34% s'adquireix en el 4th-ANY (34.00% anual)