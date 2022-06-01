Directori d'empreses
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Salaris

El salari de AmeriHealth Caritas oscil·la entre $87,312 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $155,220 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AmeriHealth Caritas. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Actuari
$152K
Analista de Dades
$87.3K
Enginyer de Programari
$133K

Arquitecte de Solucions
$155K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a AmeriHealth Caritas és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $155,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AmeriHealth Caritas és $142,250.

