Americold Salaris

El salari de Americold oscil·la entre $70,350 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $233,825 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Americold. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Desenvolupament de Negoci
$234K
Enginyer de Maquinari
$98K
Recursos Humans
$70.4K

Enginyer de Programari
$128K
PMF

The highest paying role reported at Americold is Desenvolupament de Negoci at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Americold is $112,750.

