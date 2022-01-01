Directori d'empreses
American Tower
American Tower Salaris

El salari de American Tower oscil·la entre $34,053 en compensació total anual per a un Gestor de Projectes a la banda baixa fins a $222,408 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de American Tower. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Maquinari
$106K
Gestor de Projectes
$34.1K
Enginyer de Programari
$199K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$222K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A American Tower, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a American Tower és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $222,408. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Tower és $152,263.

