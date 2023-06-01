Directori d'empreses
American Red Cross
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

American Red Cross Salaris

El salari de American Red Cross oscil·la entre $30,833 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $183,600 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de American Red Cross. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Assistent Administratiu
$59.7K
Analista de Negoci
$126K
Servei al Client
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Analista de Dades
$35.5K
Científic de Dades
$35.2K
Màrqueting
$184K
Gestor de Producte
$131K
Gestor de Projectes
$95.5K
Enginyer de Programari
$79.6K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a American Red Cross és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $183,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Red Cross és $79,600.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a American Red Cross

Empreses relacionades

  • Apple
  • Snap
  • Spotify
  • Uber
  • SoFi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos