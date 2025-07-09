Directori d'empreses
American Medical Association
American Medical Association Salaris

El salari de American Medical Association oscil·la entre $77,610 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $587,050 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de American Medical Association. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $110K

Enginyer de Software Full-Stack

Analista de Dades
$77.6K
Científic de Dades
$85.4K

Dissenyador de Producte
$81.6K
Gestor de Producte
$249K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$587K
Arquitecte de Solucions
$139K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a American Medical Association és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $587,050. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Medical Association és $110,000.

Altres recursos