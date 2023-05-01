Directori d'empreses
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Salaris

El salari de American Axle & Manufacturing oscil·la entre $15,075 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $183,600 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de American Axle & Manufacturing. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer Mecànic
Median $91.7K
Científic de Dades
$15.1K
Dissenyador de Producte
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor d'Enginyeria de Programari
$184K
PMF

The highest paying role reported at American Axle & Manufacturing is Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Axle & Manufacturing is $100,640.

Altres recursos