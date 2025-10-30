Directori d'empreses
American Airlines
American Airlines Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació de Tecnòleg de la Informació (TI) a American Airlines totalitza $123K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà totalitza $116K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de American Airlines. Última actualització: 10/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a American Airlines?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a American Airlines és una compensació total anual de $130,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a American Airlines per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $116,000.

