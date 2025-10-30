La compensació de Analista de Negoci in United States a American Airlines oscil·la entre $83.8K per year per a L2 i $108K per year per a L4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $109K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de American Airlines. Última actualització: 10/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
