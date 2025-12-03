Directori d'empreses
Amer Sports
Amer Sports Dissenyador Gràfic Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador Gràfic in United States a Amer Sports oscil·la entre $72.1K i $102K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Amer Sports. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$81.9K - $97K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$72.1K$81.9K$97K$102K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Amer Sports?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador Gràfic a Amer Sports in United States és una compensació total anual de $102,350. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Amer Sports per al rol de Dissenyador Gràfic in United States és $72,090.

Altres recursos

