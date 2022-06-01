Directori d'empreses
Amentum
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Amentum Salaris

El salari de Amentum oscil·la entre $78,605 en compensació total anual per a un Gestor d'Instal·lacions a la banda baixa fins a $174,125 per a un Servei al Client a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Amentum. Darrera actualització: 9/2/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $80K

Enginyer de Software de Producció

Analista de Dades
Median $128K
Enginyer Mecànic
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Servei al Client
$174K
Gestor d'Instal·lacions
$78.6K
Analista Financer
$114K
Enginyer de Maquinari
$133K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$105K
Gestor de Programes
$129K
Gestor de Projectes
$113K
Analista de Ciberseguretat
$171K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Amentum és Servei al Client at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $174,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Amentum és $114,425.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Amentum

Empreses relacionades

  • SpaceX
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Capella Space
  • Front
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos