Ambry Genetics
Ambry Genetics Salaris

El salari de Ambry Genetics oscil·la entre $71,400 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $226,860 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ambry Genetics. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $115K
Analista de Negoci
$71.4K
Científic de Dades
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dissenyador de Producte
$123K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Ambry Genetics és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $226,860. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ambry Genetics és $119,003.

