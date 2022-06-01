Directori d'empreses
AMBOSS
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

AMBOSS Salaris

El salari de AMBOSS oscil·la entre $85,190 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $98,182 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AMBOSS. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $85.2K
Màrqueting
$85.2K
Gestor de Producte
$98.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a AMBOSS és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $98,182. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AMBOSS és $85,245.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a AMBOSS

Empreses relacionades

  • Coinbase
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos