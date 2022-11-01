Directori d'Empreses
Ambit Salaris

El rang de salaris de Ambit varia de $17,203 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $83,381 per a Banquer d'Inversions a l'extrem superior.

$160K

Banquer d'Inversions
$83.4K
Gestor de Producte
$39.8K
Enginyer de Programari
$17.2K

PMF

El rol més ben pagat informat a Ambit és Banquer d'Inversions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $83,381. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ambit és de $39,837.

Altres recursos