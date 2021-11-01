Directori d'Empreses
Ambarella
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Ambarella Salaris

El rang de salaris de Ambarella varia de $54,354 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $305,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ambarella. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Maquinari
Median $255K

Enginyer d'ASIC

Enginyer de Programari
Median $54.4K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista de Negocis
$235K
Màrqueting
$231K
Arquitecte de Solucions
$251K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Ambarella és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $305,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ambarella és de $243,210.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ambarella

Empreses relacionades

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos