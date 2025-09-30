La compensació de Enginyer de Programari in United States a Alteryx oscil·la entre $177K per year per a Software Engineer i $256K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $199K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.4%
ANY 3
A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)