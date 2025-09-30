Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in United States a Alteryx oscil·la entre $177K per year per a Software Engineer i $256K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $199K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Veure 2 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)



Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Alteryx in United States és una compensació total anual de $290,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alteryx per al rol de Enginyer de Programari in United States és $198,500.

Altres recursos