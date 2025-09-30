La compensació de Enginyer de Programari in Prague Metropolitan Area a Alteryx totalitza CZK 1.86M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Prague Metropolitan Area totalitza CZK 2.02M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.4%
ANY 3
A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)