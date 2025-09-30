La compensació de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Alteryx oscil·la entre ₹2.28M per year per a Associate Software Engineer i ₹7.04M per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹4.23M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.4%
ANY 3
A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)