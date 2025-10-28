Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in India a Alteryx oscil·la entre ₹2.27M per year per a Associate Software Engineer i ₹7.01M per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.21M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 10/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Alteryx in India és una compensació total anual de ₹7,840,136. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alteryx per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹4,137,395.

Altres recursos