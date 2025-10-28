Directori d'empreses
Alteryx
Alteryx Gestor de Programes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United States a Alteryx oscil·la entre $198K i $270K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

$212K - $256K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$198K$212K$256K$270K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Alteryx in United States és una compensació total anual de $269,700. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alteryx per al rol de Gestor de Programes in United States és $197,625.

