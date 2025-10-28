Directori d'empreses
Alteryx
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Èxit del Client

  • Tots els Salaris de Èxit del Client

Alteryx Èxit del Client Salaris

La compensació total mitjana de Èxit del Client in India a Alteryx oscil·la entre ₹2.1M i ₹2.99M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alteryx. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

₹2.4M - ₹2.81M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Èxit del Client contribucions a Alteryx per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.4%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Alteryx, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.4% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.40% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Èxit del Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Èxit del Client a Alteryx in India és una compensació total anual de ₹2,991,697. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alteryx per al rol de Èxit del Client in India és ₹2,096,745.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Alteryx

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos