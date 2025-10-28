Directori d'empreses
Alternative Payments
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Alternative Payments Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Brazil a Alternative Payments oscil·la entre R$456K i R$647K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alternative Payments. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

R$518K - R$613K
Brazil
Rang Habitual
Rang Possible
R$456KR$518KR$613KR$647K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucions a Alternative Payments per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Alternative Payments?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Alternative Payments in Brazil és una compensació total anual de R$647,027. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alternative Payments per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Brazil és R$455,732.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Alternative Payments

Empreses relacionades

  • Square
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Uber
  • Dropbox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos