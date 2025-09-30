Directori d'empreses
ALTEN
La compensació de Enginyer de Programari in Italy a ALTEN oscil·la entre €27.5K per year per a Software Engineer I i €36.6K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Italy totalitza €30.3K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ALTEN. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimes Enviaments de Salaris
Quins són els nivells professionals a ALTEN?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a ALTEN in Italy és una compensació total anual de €36,566. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ALTEN per al rol de Enginyer de Programari in Italy és €30,296.

