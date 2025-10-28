La compensació de Enginyer de Programari in Italy a ALTEN oscil·la entre €26.8K per year per a Software Engineer I i €35.7K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Italy totalitza €29.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ALTEN. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
