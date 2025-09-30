Directori d'empreses
ALTEN
ALTEN Enginyer Mecànic Salaris a Philadelphia Area

La compensació de Enginyer Mecànic in Philadelphia Area a ALTEN totalitza $73.5K per year per a Mechanical Engineer II. El paquet de compensació year mitjà in Philadelphia Area totalitza $72K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ALTEN. Última actualització: 9/30/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Quins són els nivells professionals a ALTEN?

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Mecànic at ALTEN in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $75,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Enginyer Mecànic role in Philadelphia Area is $72,000.

