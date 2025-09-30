Directori d'empreses
ALTEN
  • Metropoolregio Eindhoven

ALTEN Enginyer Mecànic Salaris a Metropoolregio Eindhoven

La compensació de Enginyer Mecànic in Metropoolregio Eindhoven a ALTEN totalitza €42.5K per year per a Mechanical Engineer I. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ALTEN. Última actualització: 9/30/2025

Compensació Total Mitjana

€37.3K - €44K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Quins són els nivells professionals a ALTEN?

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Mecànic at ALTEN in Metropoolregio Eindhoven sits at a yearly total compensation of €48,526. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Enginyer Mecànic role in Metropoolregio Eindhoven is €34,839.

