ALTEN
ALTEN Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Canada a ALTEN totalitza CA$113K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ALTEN. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total per any
CA$113K
Nivell
L3
Base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a ALTEN?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a ALTEN in Canada és una compensació total anual de CA$114,348. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ALTEN per al rol de Científic de Dades in Canada és CA$113,366.

