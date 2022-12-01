Directori d'empreses
Alphawave IP
Alphawave IP Salaris

El salari de Alphawave IP oscil·la entre $50,130 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $112,235 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Alphawave IP. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Maquinari
Median $102K

Enginyer ASIC

Enginyer Elèctric
$108K
Gestor de Programes
$90.5K

Enginyer de Programari
$50.1K
Gestor de Programes Tècnics
$112K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Alphawave IP és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $112,235. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alphawave IP és $102,234.

