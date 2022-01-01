Directori d'empreses
AlphaSights
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

AlphaSights Salaris

El salari de AlphaSights oscil·la entre $74,625 en compensació total anual per a un Màrqueting a la banda baixa fins a $240,790 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AlphaSights. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $150K

Enginyer de Software Full-Stack

Dissenyador de Producte
Median $130K
Vendes
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Reclutador
Median $80.5K
Servei al Client
$81.6K
Científic de Dades
$164K
Consultor de Gestió
$119K
Màrqueting
$74.6K
Gestor de Projectes
$127K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$241K
Capitalista de Risc
$83.6K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a AlphaSights és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $240,790. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AlphaSights és $127,400.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a AlphaSights

Empreses relacionades

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos