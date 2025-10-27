Directori d'empreses
AlphaSense
AlphaSense Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in India a AlphaSense totalitza ₹3.34M per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2.48M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AlphaSense. Última actualització: 10/27/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A AlphaSense, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a AlphaSense in India és una compensació total anual de ₹5,791,109. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AlphaSense per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹2,482,728.

Altres recursos