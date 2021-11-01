AlphaGrep Securities Salaris

Directori d'empreses
El salari de AlphaGrep Securities oscil·la entre $23,256 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $126,120 per a un Analista Financer a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AlphaGrep Securities. Darrera actualització: 11/13/2025

Enginyer de Programari
Median $83.7K
Científic de Dades
Median $108K
Analista Financer
Median $126K

Reclutador
$23.3K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$97.2K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a AlphaGrep Securities és Analista Financer amb una compensació total anual de $126,120. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AlphaGrep Securities és $97,160.

