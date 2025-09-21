Directori d'empreses
Alloy
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Vendes

  • Tots els Salaris de Enginyer de Vendes

Alloy Enginyer de Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Vendes in United States a Alloy oscil·la entre $160K i $234K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alloy. Última actualització: 9/21/2025

Compensació Total Mitjana

$184K - $210K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$160K$184K$210K$234K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Vendes contribucions a Alloy per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Alloy, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Vendes a Alloy in United States és una compensació total anual de $233,640. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alloy per al rol de Enginyer de Vendes in United States és $160,380.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Alloy

Empreses relacionades

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos