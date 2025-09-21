Directori d'empreses
Allied Universal
Allied Universal Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United Arab Emirates a Allied Universal oscil·la entre AED 136K i AED 190K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Allied Universal. Última actualització: 9/21/2025

Compensació Total Mitjana

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Rang Habitual
Rang Possible
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Allied Universal?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Allied Universal in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 190,444. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Allied Universal per al rol de Gestor de Projectes in United Arab Emirates és AED 136,031.

