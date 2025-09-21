Directori d'empreses
Allied Universal
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Servei al Client

  • Tots els Salaris de Servei al Client

Allied Universal Servei al Client Salaris

El paquet de compensació mitjà de Servei al Client in United States a Allied Universal totalitza $40K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Allied Universal. Última actualització: 9/21/2025

Paquet Mitjà
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Total per any
$40K
Nivell
L1
Base
$40K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Allied Universal?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Servei al Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Servei al Client a Allied Universal in United States és una compensació total anual de $52,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Allied Universal per al rol de Servei al Client in United States és $40,498.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Allied Universal

Empreses relacionades

  • Coinbase
  • Snap
  • Google
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos