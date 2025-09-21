Directori d'empreses
Allianz
Allianz Analista Financer Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista Financer in United States a Allianz totalitza $85K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Allianz. Última actualització: 9/21/2025

Paquet Mitjà
company icon
Allianz
Finance
Minneapolis, MN
Total per any
$85K
Nivell
L1
Base
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Allianz?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Allianz in United States és una compensació total anual de $185,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Allianz per al rol de Analista Financer in United States és $85,000.

