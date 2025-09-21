Directori d'empreses
Allianz
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Comptable

  • Tots els Salaris de Comptable

Allianz Comptable Salaris

El paquet de compensació mitjà de Comptable in Germany a Allianz totalitza €49.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Allianz. Última actualització: 9/21/2025

Paquet Mitjà
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Total per any
€49.7K
Nivell
S2
Base
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Allianz?

€142K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Comptable verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Comptable at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €72,465. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Comptable role in Germany is €49,721.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Allianz

Empreses relacionades

  • Munich Re Group
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos