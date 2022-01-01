Directori d'Empreses
AlixPartners
AlixPartners Salaris

El rang de salaris de AlixPartners varia de $84,619 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $435,750 per a Consultor de Gestió a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AlixPartners. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Consultor de Gestió
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Analista de Negocis
$432K
Desenvolupament de Negocis
$413K

Científic de Dades
$101K
Analista Financer
$84.6K
Recursos Humans
$199K
Gerent de Projecte
$176K
Enginyer de Programari
$191K
Gerent de Programa Tècnic
$221K
PMF

The highest paying role reported at AlixPartners is Consultor de Gestió at the Director level with a yearly total compensation of $435,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlixPartners is $210,050.

