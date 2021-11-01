Directori d'empreses
Align Technology
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Align Technology Salaris

El salari de Align Technology oscil·la entre $8,645 en compensació total anual per a un Dissenyador Gràfic a la banda baixa fins a $257,280 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Align Technology. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
L6 $147K
L7 $150K

Enginyer de Software Backend

Enginyer Mecànic
Median $155K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negoci
Median $120K
Gestor de Producte
Median $203K
Científic de Dades
Median $143K
Enginyer Biomèdic
$79.6K
Analista de Dades
$184K
Analista Financer
$231K
Dissenyador Gràfic
$8.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$257K
Jurídic
$124K
Consultor de Gestió
$142K
Màrqueting
$61.2K
Gestor de Projectes
$256K
Analista de Ciberseguretat
$101K
Investigador UX
$126K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Align Technology is Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $257,280. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Align Technology is $145,111.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Align Technology

Empreses relacionades

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos