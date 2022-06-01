Directori d'Empreses
Aledade
Aledade Salaris

El rang de salaris de Aledade varia de $96,900 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $250,000 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aledade. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $250K
Gestor de Producte
Median $160K

Assistent Administratiu
$101K
Analista de Negocis
$99.5K
Analista de Dades
$96.9K
Legal
$139K
Dissenyador de Producte
$158K
Reclutador
$128K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Aledade, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

Altres recursos