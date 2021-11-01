Directori d'Empreses
Alchemy Salaris

El rang de salaris de Alchemy varia de $130,650 en compensació total anual per a Consultor de Gestió a l'extrem inferior a $263,675 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Alchemy. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $240K
Consultor de Gestió
$131K
Gestor de Producte
$263K

Reclutador
$179K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$264K
Investigador UX
$149K
PMF

Altres recursos