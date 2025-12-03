Directori d'empreses
AlayaCare
AlayaCare Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in Canada a AlayaCare oscil·la entre CA$55.4K i CA$78.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AlayaCare. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$45.5K - $53.9K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$40K$45.5K$53.9K$56.9K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a AlayaCare in Canada és una compensació total anual de CA$78,687. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AlayaCare per al rol de Dissenyador de Producte in Canada és CA$55,423.

