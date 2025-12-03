Directori d'empreses
Alarm.com
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Programes

  • Tots els Salaris de Gestor de Programes

Alarm.com Gestor de Programes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United States a Alarm.com oscil·la entre $119K i $162K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alarm.com. Última actualització: 12/3/2025

Compensació Total Mitjana

$127K - $154K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$119K$127K$154K$162K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Programes contribucions a Alarm.com per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Alarm.com, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

0%

ANY 1

40%

ANY 2

0%

ANY 3

40%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Alarm.com, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 0% s'adquireix en el 1st-ANY (NaN% per període)

  • 40% s'adquireix en el 2nd-ANY (40.00% anual)

  • 0% s'adquireix en el 3rd-ANY (NaN% per període)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (40.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Programes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Alarm.com in United States és una compensació total anual de $162,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alarm.com per al rol de Gestor de Programes in United States és $119,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Alarm.com

Empreses relacionades

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.