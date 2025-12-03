La compensació total mitjana de Enginyer Elèctric in United States a Alarm.com oscil·la entre $184K i $268K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alarm.com. Última actualització: 12/3/2025
Compensació Total Mitjana
20%
ANY 1
20%
ANY 2
20%
ANY 3
20%
ANY 4
20%
ANY 5
A Alarm.com, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)
0%
ANY 1
40%
ANY 2
0%
ANY 3
40%
ANY 4
20%
ANY 5
A Alarm.com, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
0% s'adquireix en el 1st-ANY (NaN% per període)
40% s'adquireix en el 2nd-ANY (40.00% anual)
0% s'adquireix en el 3rd-ANY (NaN% per període)
40% s'adquireix en el 4th-ANY (40.00% anual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)
