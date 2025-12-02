Directori d'empreses
Alan
Alan Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in France a Alan oscil·la entre €65.8K i €93.8K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alan. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$86.9K - $102K
France
Rang Habitual
Rang Possible
$75.8K$86.9K$102K$108K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Alan, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Alan in France és una compensació total anual de €93,829. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alan per al rol de Dissenyador de Producte in France és €65,761.

Altres recursos

