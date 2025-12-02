Directori d'empreses
Alaan
Alaan Fundador Salaris

La compensació total mitjana de Fundador in United Arab Emirates a Alaan oscil·la entre AED 244K i AED 341K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Alaan. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Rang Habitual
Rang Possible
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Alaan?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Fundador a Alaan in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 340,854. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alaan per al rol de Fundador in United Arab Emirates és AED 243,887.

Altres recursos

