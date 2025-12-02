Directori d'empreses
AkzoNobel
AkzoNobel Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in United States a AkzoNobel oscil·la entre $66.4K i $94.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AkzoNobel. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$75.4K - $89.4K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$66.4K$75.4K$89.4K$94.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a AkzoNobel?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a AkzoNobel in United States és una compensació total anual de $94,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AkzoNobel per al rol de Enginyer Mecànic in United States és $66,420.

Altres recursos

