Directori d'empreses
AkzoNobel
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Assistent Administratiu

  • Tots els Salaris de Assistent Administratiu

AkzoNobel Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in Taiwan a AkzoNobel oscil·la entre NT$691K i NT$943K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AkzoNobel. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Assistent Administratiu contribucions a AkzoNobel per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a AkzoNobel?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Assistent Administratiu verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a AkzoNobel in Taiwan és una compensació total anual de NT$943,320. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AkzoNobel per al rol de Assistent Administratiu in Taiwan és NT$691,226.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a AkzoNobel

Empreses relacionades

  • Huntsman
  • Ecolab
  • Xcel Energy
  • Dentsply Sirona
  • Cerner
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/akzonobel/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.