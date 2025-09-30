Directori d'empreses
Akveo
  • Warsaw Metropolitan Area

Akveo Enginyer de Programari Salaris a Warsaw Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area a Akveo totalitza PLN 225K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Akveo. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per any
PLN 225K
Nivell
L2
Base
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Akveo?

PLN 600K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Akveo in Warsaw Metropolitan Area és una compensació total anual de PLN 266,328. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Akveo per al rol de Enginyer de Programari in Warsaw Metropolitan Area és PLN 225,000.

